Латвія передасть Україні нову партію конфіскованих у нетверезих водіїв автомобілів

У вівторок уряд Латвії ухвалив рішення безкоштовно передати Україні 12 автомобілів, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Ці автівки буде передано на потреби військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міністерства оборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне товариство", а також медичного Інституту Національної академії медичних наук України.

Повідомляється, що в Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (коли кількість алкоголю в крові перевищує 1,5 проміле) можуть конфіскувати автомобіль або ж , якщо водій керує не своїм транспортним засобом, він має сплатити суму, еквівалентну вартості авто. Сейм також ухвалив правки до закону про підтримку цивільного населення України, що надають можливість безоплатно передавати транспортні засоби, які належать державі, власності уряду України для підтримки українського суспільства.

Латвія вже неодноразово передавала Україні конфісковані автомобілі, а тепер країна зобов'язалась допомогти відновити Чернігівську область. У рамках цього для програми допомоги буде виділено понад 5 мільойнів євро. Частину цих коштів спрямують на реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури регіону, ще 2 мільйони на залучення латвійських підприємців у відновлення області.

"Метою підтримки є надання основних послуг населенню, подолання завданих війною травм та соціально-економічний розвиток Чернігівської області. Участь Латвії у відновленні України сприяє покращенню якості життя населення, а це безпосередньо підвищує стійкість та дає надію на краще майбутнє, що дуже важливо під час війни", - повідомляють в МЗС.

Усього, з лютого 2022 року латвійська допомога Україні сягнула понад 0,6 млрд євро.