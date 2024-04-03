Захід не повинен встановлювати обмеження щодо допомоги Україні, - президент Естонії

Країни Заходу не повинні обмежувати свою допомогу, яку вони надають Україні у війні з Росією.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Україна перебуває у стані війни. Росія не встановлює обмежень на агресію щодо України, тому і ми не повинні встановлювати обмеження на допомогу, яку надають Україні", - наголосив глава естонської держави.

За його словами, такі обмеження у допомозі Україні "тільки допоможуть Росії у плануванні ударів".

Він додав, що вважає легітимними українські удари по російських військових цілях, які розташовані у тилу. Це призводить до уповільнення військової машини РФ.

Президент нагадав, що Естонія вирішила надати Україні військову допомогу у розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років і закликає своїх союзників зробити те саме.

"Якщо всі зроблять це, Україна переможе... Ми маємо дати українцям те, що їм справді потрібно", - зазначив Каріс.