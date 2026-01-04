UA

Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Фото: Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в рамках інших кримінальних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як повідомляється, зокрема Латвія планує передати Україні 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.

Зазначається, що ці машини призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Нацгвардії, Харківської багатопрофільної клінічної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Попередня ринкова вартість, за якою Державне агентство забезпечення могло б їх реалізувати, - близько 74 600 євро.

Передача конфіскованих авто Україні

Нагадаємо, у лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

