Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Передача конфіскованих авто Україні

Нагадаємо, у лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.