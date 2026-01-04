Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Передача конфискованных авто Украине

Напомним, в феврале 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством.

Таким образом была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и автомобили, находящиеся в собственности парламента.