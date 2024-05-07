Латвія передала Україні обладнання для забезпечення бригад ЗСУ зв'язком

У відомстві уточнили, що обладнання має забезпечити бригади ЗСУ зв'язком на тактичному рівні.

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко сказала, що завдяки нашим партнерам Україні вдається закривати потреби підрозділів ЗСУ на тактичному рівні.

"Нова партія обладнання від Латвії допоможе в налагодженні зв'язку на лінії фронту. Вдячна нашому партнеру за своєчасну підтримку", - сказала вона.

У Міноборони нагадали, що раніше Латвія вже передавала ноутбуки в рамках ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.