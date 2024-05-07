Латвія передала Україні обладнання для забезпечення бригад ЗСУ зв'язком

Латвія в рамках IT-коаліції передала Україні партію комунікаційного обладнання для ЗСУ. Його вартість становить близько 100 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві уточнили, що обладнання має забезпечити бригади ЗСУ зв'язком на тактичному рівні.
Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко сказала, що завдяки нашим партнерам Україні вдається закривати потреби підрозділів ЗСУ на тактичному рівні.
"Нова партія обладнання від Латвії допоможе в налагодженні зв'язку на лінії фронту. Вдячна нашому партнеру за своєчасну підтримку", - сказала вона.
У Міноборони нагадали, що раніше Латвія вже передавала ноутбуки в рамках ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.
З початку війни в Україні Латвія активно включилася в процес надання допомоги Києву. Йдеться про військові поставки, гуманітарну та фінансову підтримку.
На початку квітня стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Країна планує виділити майже 10 млн євро на підтримку ЗСУ.
А наприкінці квітня уряд Латвії погодив передачу українським захисникам нового пакета військової допомоги. Йдеться про дрони та ППО.
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