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Латвия передала Украине оборудование для обеспечения бригад ВСУ связью

Фото: Латвия передала Украине помощь (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Латвия в рамках IT-коалиции передала Украине партию коммуникационного оборудования для ВСУ. Его стоимость составляет около 100 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что оборудование должно обеспечить бригады ВСУ связью на тактическом уровне. 

Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко сказала, что благодаря нашим партнерам Украине удается закрывать потребности подразделений ВСУ на тактическом уровне. 

«Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта. Благодарна нашему партнеру за своевременную поддержку", - сказала она.

В Минобороны напомнили, что ранее Латвия уже передавала ноутбуки в рамках ИТ-коалиции для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.

Латвия помогает Украине

С начала войны в Украине Латвия активно включилась в процесс оказания помощи Киеву. Речь идет о военных поставках, гуманитарной и финансовой поддержке.

В начале апреля стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна планирует выделить почти 10 млн евро в поддержку ВСУ.

А в конце апреля правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Речь идет о дронах и ПВО.

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