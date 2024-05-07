Латвия передала Украине оборудование для обеспечения бригад ВСУ связью

Латвия помогает Украине

С начала войны в Украине Латвия активно включилась в процесс оказания помощи Киеву. Речь идет о военных поставках, гуманитарной и финансовой поддержке.

В начале апреля стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна планирует выделить почти 10 млн евро в поддержку ВСУ.

А в конце апреля правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Речь идет о дронах и ПВО.

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