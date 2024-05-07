Латвия передала Украине оборудование для обеспечения бригад ВСУ связью

Латвия в рамках IT-коалиции передала Украине партию коммуникационного оборудования для ВСУ. Его стоимость составляет около 100 тысяч евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве уточнили, что оборудование должно обеспечить бригады ВСУ связью на тактическом уровне.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко сказала, что благодаря нашим партнерам Украине удается закрывать потребности подразделений ВСУ на тактическом уровне.
«Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта. Благодарна нашему партнеру за своевременную поддержку", - сказала она.
В Минобороны напомнили, что ранее Латвия уже передавала ноутбуки в рамках ИТ-коалиции для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.
С начала войны в Украине Латвия активно включилась в процесс оказания помощи Киеву. Речь идет о военных поставках, гуманитарной и финансовой поддержке.
В начале апреля стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна планирует выделить почти 10 млн евро в поддержку ВСУ.
А в конце апреля правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Речь идет о дронах и ПВО.
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