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Латвія передала Україні обладнання для забезпечення бригад ЗСУ зв'язком

Вівторок 07 травня 2024 18:42
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Латвія передала Україні обладнання для забезпечення бригад ЗСУ зв'язком Фото: Латвія передала Україні допомогу (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Латвія в рамках IT-коаліції передала Україні партію комунікаційного обладнання для ЗСУ. Його вартість становить близько 100 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві уточнили, що обладнання має забезпечити бригади ЗСУ зв'язком на тактичному рівні.

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко сказала, що завдяки нашим партнерам Україні вдається закривати потреби підрозділів ЗСУ на тактичному рівні.

"Нова партія обладнання від Латвії допоможе в налагодженні зв'язку на лінії фронту. Вдячна нашому партнеру за своєчасну підтримку", - сказала вона.

У Міноборони нагадали, що раніше Латвія вже передавала ноутбуки в рамках ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.

Латвія допомагає Україні

З початку війни в Україні Латвія активно включилася в процес надання допомоги Києву. Йдеться про військові поставки, гуманітарну та фінансову підтримку.

На початку квітня стало відомо, що уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році. Країна планує виділити майже 10 млн євро на підтримку ЗСУ.

А наприкінці квітня уряд Латвії погодив передачу українським захисникам нового пакета військової допомоги. Йдеться про дрони та ППО.

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