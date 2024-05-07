Латвия передала Украине оборудование для обеспечения бригад ВСУ связью

Латвия в рамках IT-коалиции передала Украине партию коммуникационного оборудования для ВСУ. Его стоимость составляет около 100 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что оборудование должно обеспечить бригады ВСУ связью на тактическом уровне. Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко сказала, что благодаря нашим партнерам Украине удается закрывать потребности подразделений ВСУ на тактическом уровне. «Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта. Благодарна нашему партнеру за своевременную поддержку", - сказала она. В Минобороны напомнили, что ранее Латвия уже передавала ноутбуки в рамках ИТ-коалиции для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.