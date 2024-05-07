ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия передала Украине оборудование для обеспечения бригад ВСУ связью

Вторник 07 мая 2024 18:42
UA EN RU
Латвия передала Украине оборудование для обеспечения бригад ВСУ связью Фото: Латвия передала Украине помощь (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Латвия в рамках IT-коалиции передала Украине партию коммуникационного оборудования для ВСУ. Его стоимость составляет около 100 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что оборудование должно обеспечить бригады ВСУ связью на тактическом уровне.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко сказала, что благодаря нашим партнерам Украине удается закрывать потребности подразделений ВСУ на тактическом уровне.

«Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта. Благодарна нашему партнеру за своевременную поддержку", - сказала она.

В Минобороны напомнили, что ранее Латвия уже передавала ноутбуки в рамках ИТ-коалиции для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.

Латвия помогает Украине

С начала войны в Украине Латвия активно включилась в процесс оказания помощи Киеву. Речь идет о военных поставках, гуманитарной и финансовой поддержке.

В начале апреля стало известно, что правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году. Страна планирует выделить почти 10 млн евро в поддержку ВСУ.

А в конце апреля правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Речь идет о дронах и ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Латвия Война в Украине
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену