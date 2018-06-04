Латвия передала 12 тонн гуманитарной помощи для Луганской области

Помощь была передана гражданскому населению, которое проживает в населенных пунктах вдоль линии разграничения, в частности в Станице Луганской

В рамках визита гуманитарной миссии Национальных вооруженных сил Латвии в Луганской области около 12 тонн гуманитарного груза было передано гражданскому населению, которое проживает в населенных пунктах вдоль линии разграничения, в частности в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Груз, который пришел сегодня сюда, является не только гуманитарной помощью, но и актом политической поддержки", - заявил Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

Также он отметил, что Латвийская Республика активно помогает Украине в преодолении последствий военных действий, в частности направляет гуманитарную помощь, способствует реабилитации участников боевых действий и оздоровлению детей на латвийской территории. По его словам, существует заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества Латвийской Республики с Луганской областью.

Фото: керівництво Луганської облдержадміністрації зустрілося з представниками місії

"Я вижу перенятие опыта и возможность учиться на наших ошибках и достижениях является лучшей поддержкой, которую мы можем предоставить Луганской области и Украине в целом", - сказал посол.

Сообщается, что Логистическую поддержку на территории Украины обеспечили представители Национальной гвардии Украины. По словам заместителя командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Ярослава Сподаря, в течение последних двух лет, благодаря международному сотрудничеству, было доставлено более 100 тысяч тонн груза в регионы, пострадавшие от боевых действий на Востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс.