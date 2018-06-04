Латвія передала 12 тон гуманітарної допомоги для Луганської області

Допомогу було передано цивільному населенню, яке проживає в населених пунктах вздовж лінії розмежування, зокрема в Станиці Луганській

У рамках візиту гуманітарної місії Національних збройних сил Латвії до Луганської області близько 12 тон гуманітарного вантажу було передано цивільному населенню, яке проживає в населених пунктах вздовж лінії розмежування, зокрема в Станиці Луганській. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Вантаж, який прийшов сьогодні сюди, є не лише гуманітарною допомогою, а й актом політичної підтримки", - заявив Надзвичайний та повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс.

Також він зазначив, що Латвійська Республіка активно допомагає Україні в подоланні наслідків воєнних дій, зокрема направляє гуманітарну допомогу, сприяє реабілітації учасників бойових дій та оздоровленню дітей на латвійській території. За його словами, існує зацікавленість у подальшому розвитку співпраці Латвійської Республіки з Луганською областю.

Фото: руководство Луганской облгосадминистрации встретилось с представителями миссии "Я вбачаю перейняття досвіду та можливість навчатися на наших помилках та досягненнях є найкращою підтримкою, яку ми можемо надати Луганській області та Україні в цілому", - сказав посол.

Повідомляється, що Логістичну підтримку на території України забезпечили представники Національної гвардії України. За словами заступника командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Ярослава Сподаря, протягом останніх двох років, завдяки міжнародній співпраці, було доставлено понад 100 тисяч тонн вантажу в регіони, постраждалі від бойових дій на Сході України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Російська Федерація маскує так звані "гуманітарні конвої" для військових поставок на окупований Донбас.