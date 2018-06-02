Россия маскирует "гумконвои" для военных поставок на Донбасс, - посол США при ОБСЕ

Часть грузовиков из "гумконвоя" разгружают на военных объектах боевиков

Российская Федерация маскирует так называемые "гуманитарные конвои" для военных поставок на оккупированный Донбасс. Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана.

В частности, Камиан отметил, что миссия ОБСЕ 24 мая зафиксировала, как на неподконтрольном участке границы к "гумконвою" присоединился грузовик, который даже поверхностно не мог быть осмотрен украинскими пограничниками в российском пункте пропуска.

"С пометками или без - мы не знаем, что внутри этих конвоев, которые заявлены как гуманитарные, так как Российская Федерация не позволяет наблюдательной миссии проверять их, или следить за их разгрузкой", - говорится в заявлении.

Камиан также подчеркнул, что такие грузовики не разгружают в больницах или школах.

"Их разгружают в месте, которое, по сообщениям наблюдателей, используют силы под руководством России. Вооруженные люди в военной форме охраняют там периметр и не позволяют наблюдателям миссии увидеть груз, или поговорить с кем-либо на месте…Эти конвои указывают, что Россия заинтересована в том, чтобы создать впечатление помощи местным жителям, однако ее действия не оставляют сомнений, что конвои белых грузовиков просто маскируют поставки материалов для военных целей", - добавил дипломат.

Напомним, ранее в Госдепе США предположили, что РФ посылает "гумконвои" для пополнения своих сил на Донбассе.