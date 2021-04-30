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Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Автор: Анастасия Рокитна

В городе Славянск Донецкой области открылось Почетное консульство Латвии. Открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Латвии в Украине.

"30 апреля 2021 года глава Комитета иностранных дел Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко", - говорится в сообщении.

Колс отметил, что Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в области образования, экономики и других отраслях.

По его словам, почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который предоставляет возможность получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.

Напомним, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявление о провокациях Российской Федерации и эскалации военных действий против Украины.

Соответствующее заявление подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

Раньше страны Балтии призвали Россию прекратить провокации и пообещали помощь Украине.

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