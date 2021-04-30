Латвія відкрила почесне консульство у Слов’янську

У місті Слов’янськ Донецької області відкрилося почесне консульство Латвії. Відкриття консульства є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України.
"30 квітня 2021 року голова комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс відкрив почесне консульство Латвії у місті Слов'янськ Донецької області. Почесним консулом Латвії призначений Олександр Павенко", - йдеться у повідомленні.
Колс зазначив, що Латвія хоче розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях.
За його словами, почесне консульство також буде служити інформаційним пунктом, який надає можливість отримати інформацію про освітній, туристичний та економічний потенціал Латвії та можливості співпраці з Донецькою областю.
Нагадаємо, група парламентаріїв ПАРЄ поширила серед делегатів сесії Парламентської асамблеї Ради Європи заяву щодо провокацій Російської Федерації та ескалації військових дій проти України.
Відповідну заяву підписали парламентарії з національних делегацій України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.
Раніше країни Балтії закликали Росію припинити провокації і пообіцяли допомогу Україні.