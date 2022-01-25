Латвия осудила позицию Берлина в конфликте вокруг Украины
Государства Балтии считают "постыдной" позицией то, что Германия препятствует поставкам Киеву оружия из Эстонии. Такое мнение высказал глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс, одновременно занимающий должность министра обороны страны, резко раскритиковал позицию Берлина в конфликте вокруг Украины.
"Нынешняя политика Германии в отношении России ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров ФРГ. Ее недостаточно и для сегодняшних противников Запада, а к ним относится и Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время", - заявил Пабрикс.
Он подчеркнул, что считает большой ошибкой позицию представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), состоящую в том, чтобы "передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения".
"Немецкие политики перестали понимать, что значит политика сдерживания", - указал министр обороны Латвии.
"Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот", - добавил латвийский политик.
Напомним, ранее заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что позиция Берлина по поставкам Киеву оружия, остается неизменной. Страна отказывается оказывать украинской стороне соответствующую помощь, особенно, если речь идет о летальном оружии.