Латвія засудила позицію Берліна в конфлікті навколо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Заступник прем'єр-міністра Латвії Артіс Пабрікс, який одночасно обіймає посаду міністра оборони країни, різко розкритикував позицію Берліна в конфлікті навколо України.

"Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодною мірою не відповідає вимогам НАТО, ЄС і партнерів ФРН. Її недостатньо і для сьогоднішніх супротивників Заходу, а до них відноситься і Росія. Коротше кажучи, політика Німеччини щодо Росії не вписується в наш час", - заявив Пабрікс.

Він підкреслив, що вважає великою помилкою позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що полягає в тому, щоб "передати Україні польовий госпіталь, але не озброєння".

"Німецькі політики перестали розуміти, що означає політика стримування", - вказав Міністр оборони Латвії.

"Я повинен сказати, що блокада естонських гаубиць для України сприймається як ганебна позиція у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх державах Північної Європи. Ми вважаємо, що кожна країна має право на самооборону. Якщо ви забороняєте кому-небудь отримувати засоби захисту, ви не підтримуєте мир, а якраз навпаки", - додав латвійський політик.