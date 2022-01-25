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Латвія засудила позицію Берліна в конфлікті навколо України

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Латвія, Вівторок 25 січня 2022 15:35
Латвія засудила позицію Берліна в конфлікті навколо України Фото: еекспонати на виставці зброї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Держави Балтії вважають "ганебною" позицією те, що Німеччина перешкоджає поставкам Києву зброї з Естонії. Таку думку висловив глава Міноборони Латвії Артіс Пабрікс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Заступник прем'єр-міністра Латвії Артіс Пабрікс, який одночасно обіймає посаду міністра оборони країни, різко розкритикував позицію Берліна в конфлікті навколо України.

"Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодною мірою не відповідає вимогам НАТО, ЄС і партнерів ФРН. Її недостатньо і для сьогоднішніх супротивників Заходу, а до них відноситься і Росія. Коротше кажучи, політика Німеччини щодо Росії не вписується в наш час", - заявив Пабрікс.

Він підкреслив, що вважає великою помилкою позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що полягає в тому, щоб "передати Україні польовий госпіталь, але не озброєння".

"Німецькі політики перестали розуміти, що означає політика стримування", - вказав Міністр оборони Латвії.

"Я повинен сказати, що блокада естонських гаубиць для України сприймається як ганебна позиція у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх державах Північної Європи. Ми вважаємо, що кожна країна має право на самооборону. Якщо ви забороняєте кому-небудь отримувати засоби захисту, ви не підтримуєте мир, а якраз навпаки", - додав латвійський політик.

Нагадаємо, раніше заступник офіційного представника уряду Німеччини Крістіані Хофман заявила, що позиція Берліна щодо поставок Києву зброї, залишається незмінною. Країна відмовляється надавати українській стороні відповідну допомогу, особливо, якщо мова йде про летальну зброю.

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