Латвія остаточно закрила два пункти пропуску на кордоні з Росією

У Латвії контрольно-пропускні пункти Вієнтулі та Педедзе на кордоні з Росією відсьогодні закрито.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.
Він додав, що, згідно зі звітом начальника Прикордонної служби Гунтара Пуятса, минула ніч минула без інцидентів, а люди, які прибули на КПП для перетину кордону, покинули їх.
"Закриття прикордонних переходів пройшло спокійно. З моменту ухвалення латвійським урядом відповідного рішення російські служби працювали дуже повільно - не скажу, що багато, але все ж люди скупчувалися у Віентулі", - розповів він.
Наразі на КПП встановлено бетонні блоки, що перегороджують, при цьому пункти не залишилися без візуального спостереження. Прикордонники з Вієнтулі та Педедзе будуть перенаправлені на інші КПП.
Міністр зазначив, що прикордонні пункти на латвійсько-російському кордоні Гребневе і Терехове продовжують роботу, але просування черг у них відбувається дуже повільно.
"Росія сповільнила процес перетину прикордонних пунктів - кілька годин ніхто не перетнув кордон, потім - тільки один на годину", - пояснив міністр.
Міністр сказав, що слід почекати і подивитися, які дії робитиме РФ.
"Але я хочу підкреслити, що саме їхні цілеспрямовані дії призвели до такої ситуації. У Шенгенській зоні 32 пункти, для перетину кордону з Росією. Якщо на те були причини, можна було б скоротити їхню кількість", - додав він.
Нещодавно у Латвії підготували проєкт постанови уряду про припинення роботи двох прикордонних пунктів на кордоні з Росією.
Пізніше у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що з 16 жовтня Латвія припиняє роботу пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні "Вієнтулі" та "Педедзе".
Як відзначили в Латвії, відповідний крок було запроваджено через обмеження Росією для громадян України щодо в’їзду на її територію з території третіх держав. Зокрема пункти пропуску "Вієнтулі" та "Педедзе" не мають належної інфраструктури, аби "впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку".
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