Латвия окончательно закрыла два пункта пропуска на границе с Россией

Он добавил, что, согласно отчету начальника Пограничной службы Гунтара Пуятса, прошедшая ночь прошла без инцидентов, а люди, которые прибыли на КПП для пересечения границы, покинули их.

"Закрытие пограничных переходов прошло спокойно. С момента принятия латвийским правительством соответствующего решения российские службы работали очень медленно - не скажу, что много, но все же люди скапливались в Виентуле", - рассказал он.

Сейчас на КПП установлены бетонные перегораживающие блоки, при этом пункты не остались без визуального наблюдения. Пограничники из Виентули и Педедзе будут перенаправлены на другие КПП.

Как работают другие пункты пропуска

Министр отметил, что пограничные пункты на латвийско-российской границе Гребнево и Терехово продолжают работу, но продвижение очередей в них происходит очень медленно.

"Россия замедлила процесс пересечения пограничных пунктов - несколько часов никто не пересек границу, потом - только один в час", - пояснил министр.

Что дальше можно ожидать от России

Министр сказал, что следует подождать и посмотреть, какие действия будет предпринимать РФ.

"Но я хочу подчеркнуть, что именно их целенаправленные действия привели к такой ситуации. В Шенгенской зоне 32 пункта, для пересечения границы с Россией. Если на то были причины, можно было бы сократить их количество", - добавил он.

Что этому предшествовало

Недавно в Латвии был подготовлен проект постановления правительства о прекращении работы двух пограничных пунктов на границе с Россией.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что с 16 октября Латвия прекращает работу пунктов пропуска на латвийско-российской границе "Виентули" и "Педедзе".

Как отметили в Латвии, соответствующий шаг был введен из-за ограничений Россией для граждан Украины по въезду на ее территорию с территории третьих государств. В частности, пункты пропуска "Виентули" и "Педедзе" не имеют должной инфраструктуры, чтобы "справиться с прогнозируемым ростом пассажиропотока".