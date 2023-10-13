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Латвія закриє для українців останній сухопутний перехід з ЄС до Росії

П'ятниця 13 жовтня 2023 17:50
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Латвія закриє для українців останній сухопутний перехід з ЄС до Росії Фото: Латвія закриє для українців останній сухопутний перехід з ЄС до Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З 16 жовтня Латвія припиняє роботу пунктів пропуску на латвійсько-російському кордоні "Вієнтулі" та "Педедзе".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як відзначили в Латвії, відповідний крок було запроваджено через обмеження Росією для громадян України щодо в’їзду на її територію з території третіх держав. Зокрема пункти пропуску "Вієнтулі" та "Педедзе" не мають належної інфраструктури, аби "впоратися із прогнозованим зростанням пасажиропотоку".

"У зв'язку із цим з 16 жовтня 2023 року в’їзд українських громадян на територію Росії з третіх держав буде дозволено лише у повітряному пункті пропуску через російський державний кордон "Шереметьєво", - пише пресслужба.

Міністерство закордонних справ закликало українців утриматись від відвідування території країни-терориста, а також врахувати можливість в'їзду до Росії з території Латвії.

"Виїзд громадян України з території РФ до Латвії залишається можливим через пункти пропуску "Убилінка-Гребнєво" та "Бурачкі-Терехова", - нагадали в МЗС.

Примусова "паспортизація"

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Щодо паспортизації - терористи регулярно вдаються до різних погроз або ж шантажу, аби досягти своїх цілей.

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