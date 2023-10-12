Латвія хоче закрити два прикордонні переходи на кордоні з Росією

У Латвії підготували проєкт постанови уряду про припинення роботи двох прикордонних пунктів на кордоні з Росією.

Про це заявило МВС Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Як ідеться в анотації до проєкту МВС, Росія ухвалила рішення, які передбачають, що з 16 жовтня 2023 року всі власники українських паспортів зможуть в'їхати на територію РФ із країн ЄС тільки через два прикордонні пункти.

Одним із них є контрольно-пропускний пункт на кордоні Латвії та Росії - Вієнтулі.

"Виходячи з цього рішення, можна зробити висновок, що на латвійсько-російському кордоні будуть створені умови, які можуть істотно вплинути на громадський порядок і створити загрозу нацбезпеці", - заявили в МВС.

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В уряді Латвії вважають, що є підстави вважати, що таке рішення РФ є відповіддю на відповідне рішення ЄС, зокрема рішення Латвії щодо заборони в'їзду на територію країни для транспортних засобів з російськими номерними знаками.

З огляду на війну Росії проти України та необхідність запобігання загрозі внутрішній безпеці Латвії, яка пов'язана з посяганням на державну незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, владу країни або демократичний державний лад, 16 жовтня заплановано тимчасово зупинити роботу контрольно-пропускних пунктів у Педедзе та Вієнтулі.

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Міністерство закордонних справ Латвії проінформує Росію про ухвалене рішення.

Водночас призупинення роботи цих пунктів пропуску розвантажить ресурси Держприкордонслужби та інших відповідних служб, які можуть бути перенаправлені на забезпечення охорони кордону в інших місцях.

На латвійсько-російському кордоні також є пункти пропуску Терехове і Гребневе. Нещодавно Росія затвердила особливий порядок в'їзду до країни громадян України з третіх країн. Тепер це дозволено лише через два пункти пропуску.

Відносини Латвії та Росії

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Також поліція Латвії пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні надписи російською мовою".