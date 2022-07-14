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Латвия окончательно запретила поставки российского газа

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Киев, Четверг 14 июля 2022 16:06
Латвия окончательно запретила поставки российского газа Фото: Латвия окончательно запретила поставки российского газа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сейм Латвии в четверг, 14 июля, окончательно утвердил поправки к закону "Об энергетике", тем самым запретив поставки российского газа в страну с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский портал Delfi.

Ранее латвийское правительство концептуально согласилось на запрет поставок газа из России. При этом, чтобы обеспечить необходимые объемы газа к следующему отопительному сезону, Латвия планирует создать резервы безопасности газа.

Поправки к закону, которые поддержали депутаты латвийского парламента, устанавливают обязанность единого оператора по транспортировке и хранению природного газа обеспечивать инфраструктуру, ограничивающую риски поставок, и обязанность создавать стратегические запасы природного газа.

Запасы должны формироваться так, чтобы можно было обеспечить потребности не только специально определенных потребителей, но и базовую мощность электрогенерации на тепловых станциях.

Оператор подземного хранилища должен к 31 августа обеспечивать закачку газа в объеме, достаточном для удовлетворения потребителей в период с 1 октября по 30 апреля следующего года.

Напомним, Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая полностью отказалась от российского газа.

Как известно, от закупки российской электроэнергии, газа и нефти страны Балтии отказались еще в мае.

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