Латвия окончательно запретила поставки российского газа

Сейм Латвии в четверг, 14 июля, окончательно утвердил поправки к закону "Об энергетике", тем самым запретив поставки российского газа в страну с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийский портал Delfi .

Ранее латвийское правительство концептуально согласилось на запрет поставок газа из России. При этом, чтобы обеспечить необходимые объемы газа к следующему отопительному сезону, Латвия планирует создать резервы безопасности газа.

Поправки к закону, которые поддержали депутаты латвийского парламента, устанавливают обязанность единого оператора по транспортировке и хранению природного газа обеспечивать инфраструктуру, ограничивающую риски поставок, и обязанность создавать стратегические запасы природного газа.

Запасы должны формироваться так, чтобы можно было обеспечить потребности не только специально определенных потребителей, но и базовую мощность электрогенерации на тепловых станциях.

Оператор подземного хранилища должен к 31 августа обеспечивать закачку газа в объеме, достаточном для удовлетворения потребителей в период с 1 октября по 30 апреля следующего года.