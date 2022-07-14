Латвія остаточно заборонила поставки російського газу

Сейм Латвії в четвер, 14 липня, остаточно затвердив поправки до закону "Про енергетику", тим самим заборонивши поставки російського газу в країну з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійський портал Delfi .

Раніше латвійський уряд концептуально погодився на заборону поставок газу з Росії. При цьому, щоб забезпечити необхідні обсяги газу до наступного опалювального сезону, Латвія планує створити резерви безпеки газу.

Поправки до закону, які підтримали депутати латвійського парламенту, встановлюють обов'язок єдиного оператора з транспортування і зберігання природного газу забезпечувати інфраструктуру, що обмежує ризики поставок, і обов'язок створювати стратегічні запаси природного газу.

Запаси повинні формуватися так, щоб можна було забезпечити потреби не тільки спеціально визначених споживачів, а й базову потужність електрогенерації на теплових станціях.

Оператор підземного сховища повинен до 31 серпня забезпечувати закачування газу в обсязі, достатньому для задоволення споживачів в період з 1 жовтня по 30 квітня наступного року.