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Латвія остаточно заборонила поставки російського газу

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Київ, Четвер 14 липня 2022 16:06
Латвія остаточно заборонила поставки російського газу Фото: Латвія остаточно заборонила поставки російського газу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сейм Латвії в четвер, 14 липня, остаточно затвердив поправки до закону "Про енергетику", тим самим заборонивши поставки російського газу в країну з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійський портал Delfi.

Раніше латвійський уряд концептуально погодився на заборону поставок газу з Росії. При цьому, щоб забезпечити необхідні обсяги газу до наступного опалювального сезону, Латвія планує створити резерви безпеки газу.

Поправки до закону, які підтримали депутати латвійського парламенту, встановлюють обов'язок єдиного оператора з транспортування і зберігання природного газу забезпечувати інфраструктуру, що обмежує ризики поставок, і обов'язок створювати стратегічні запаси природного газу.

Запаси повинні формуватися так, щоб можна було забезпечити потреби не тільки спеціально визначених споживачів, а й базову потужність електрогенерації на теплових станціях.

Оператор підземного сховища повинен до 31 серпня забезпечувати закачування газу в обсязі, достатньому для задоволення споживачів в період з 1 жовтня по 30 квітня наступного року.

Нагадаємо, Литва стала першою країною в Європейському Союзі, яка повністю відмовилася від російського газу.

Як відомо, від закупівлі російської електроенергії, газу і нафти країни Балтії відмовилися ще в травні.

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