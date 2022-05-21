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Страны Балтии завтра перестанут импортировать российские энергоресурсы

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Суббота 21 мая 2022 16:06
Страны Балтии завтра перестанут импортировать российские энергоресурсы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва, Латвия и Эстония перестанут покупать российскую электроэнергию, газ и нефть уже завтра, 22 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Европейская энергетическая биржа Nord Pool останавливает торги российскими энергоносителями. Это значит, что с воскресенья (22 мая) страны Балтии не будут получать электроэнергию, нефть или природный газ из России", - говорится в сообщении госпредприятия.

Также в Энергоатоме добавили, что министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной".

Напомним, 1 мая заработал новый газопровод между Литвой и Польшей. Он обязан обеспечить энергонезависимость государств Балтийского региона.

Также мы писали, что страны Балтии и Польша требуют повышения военного присутствия НАТО на своей территории.

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