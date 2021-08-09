Латвия может объявить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева предложила правительству объявить в стране чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью. Там за последние три дня задержали 214 нелегалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По ее словам, введение ЧП необходимо, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции".
Указано, что при таком решении чрезвычайная ситуация будет введена на части Аугшдаугавского и Краславского краев, что позволит задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.
Указано, что на такой шаг ранее пошла литовская власть, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую и польскую границы.
Так, в течение последних трех дней за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 214 человек.
Напомним, недавно на границе Латвии и Беларуси пограничники задержали три группы нелегалов.
Добавим, что премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.