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Латвия может объявить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Автор: Мария Кучерявец

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева предложила правительству объявить в стране чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью. Там за последние три дня задержали 214 нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По ее словам, введение ЧП необходимо, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции".

Указано, что при таком решении чрезвычайная ситуация будет введена на части Аугшдаугавского и Краславского краев, что позволит задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.

Указано, что на такой шаг ранее пошла литовская власть, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую и польскую границы.

Так, в течение последних трех дней за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 214 человек.

Напомним, недавно на границе Латвии и Беларуси пограничники задержали три группы нелегалов.

Добавим, что премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.

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