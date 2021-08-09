Латвия может объявить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

По ее словам, введение ЧП необходимо, чтобы защитить латвийские и внешние границы Европейского союза от "оружия нелегальной миграции".

Указано, что при таком решении чрезвычайная ситуация будет введена на части Аугшдаугавского и Краславского краев, что позволит задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на границу, которую они пересекли.

Указано, что на такой шаг ранее пошла литовская власть, поэтому нелегальные мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую и польскую границы.

Так, в течение последних трех дней за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 214 человек.