Латвия объявила чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси

Чрезвычайное положение будет действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском районах, а также в Даугавпилсе.

В начале заседания латвийское правительство в течение более чем трех часов обсуждали текущую ситуацию на границе. Доклад был заслушан в закрытой части заседания.

Государственная пограничная охрана уполномочена использовать имеющиеся в их распоряжении процедуры и средства для удержания лиц от пересечения границы, а службы уполномочены приказывать незаконным нарушителям границы вернуться в страну, из которой была пересечена граница. Пограничники также имеют право применять физическую силу и специальные средства.

Лица, ищущие убежища, выезжающие в Латвию наземным транспортом, будут иметь право ходатайствовать о предоставлении статуса беженца или дополнительного статуса в пунктах пересечения границы с Беларусью - "Патерниеки" и "Силене".

Государственной пограничной службе было поручено увеличить доступность ресурсов для приема ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительного статуса, чтобы обеспечить возможность соответствующим лицам подавать ходатайства о предоставлении убежища.

Во время чрезвычайной ситуации в подразделениях Государственной пограничной охраны и других учреждениях, расположенных в пострадавшем районе, не будут приниматься заявления на получение статуса беженца или вспомогательного лица.