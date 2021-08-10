Латвія оголосила надзвичайний стан на кордоні через мігрантів з Білорусі

Надзвичайний стан діятиме в Лудзенському, Краславському та Аугшдаугавському районах, а також у Даугавпілсі.

На початку засідання Латвійський уряд протягом більш ніж трьох годин обговорювали поточну ситуацію на кордоні. Доповідь була заслухана в закритій частині засідання.

Державна прикордонна охорона уповноважена використовувати наявні в їх розпорядженні процедури і засоби для утримання осіб від перетину кордону, а служби уповноважені наказувати незаконним порушникам кордону повернутися в країну, з якої був перетнутий кордон. Прикордонники також мають право застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби.

Особи, які шукають притулку, виїжджають до Латвії наземним транспортом, матимуть право клопотати про надання статусу біженця або додаткового статусу в пунктах перетину кордону з Білоруссю - "Патернієки" і "Сілене".

Державній прикордонній службі було доручено збільшити доступність ресурсів для прийому клопотань про надання статусу біженця або додаткового статусу, щоб забезпечити можливість відповідним особам подавати клопотання про надання притулку.

Під час надзвичайної ситуації у підрозділах Державної прикордонної охорони та інших установах, розташованих у постраждалому районі, не прийматимуться заяви на отримання статусу біженця або допоміжної особи.