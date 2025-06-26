Латвія націлена на нові санкції проти Росії та Білорусі, - прем'єр-міністр

"Латвія повністю віддана подальшим санкціям щодо Росії та Білорусі. Дуже важливо не допустити Росію до фінансових ресурсів, які надають кошти для війни, що триває в Україні", - зазначила прем'єр-міністр Латвії.

За її словами, досі не видно жодних дій з боку Росії, які б свідчили про її готовність покласти край конфлікту, і саме тому вона продовжує бомбардувати Україну.

"Ми закликаємо до припинення вогню, але якщо припинення вогню не буде досягнуто, їм доведеться піти далі і запровадити наступний пакет санкцій проти Росії", - додала Сіліня.