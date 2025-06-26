Латвія націлена на нові санкції проти Росії та Білорусі, - прем'єр-міністр

Євросоюз може відкласти введення нових економічних обмежень через вето окремих країн-членів, але Латвія цілком віддана подальшим економічним санкціям проти Російської Федерації та Білорусі.
Про це заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Латвія повністю віддана подальшим санкціям щодо Росії та Білорусі. Дуже важливо не допустити Росію до фінансових ресурсів, які надають кошти для війни, що триває в Україні", - зазначила прем'єр-міністр Латвії.
За її словами, досі не видно жодних дій з боку Росії, які б свідчили про її готовність покласти край конфлікту, і саме тому вона продовжує бомбардувати Україну.
"Ми закликаємо до припинення вогню, але якщо припинення вогню не буде досягнуто, їм доведеться піти далі і запровадити наступний пакет санкцій проти Росії", - додала Сіліня.
Країни ЄС передбачають, що новий пакет санкцій буде затверджено "на цьому тижні". Єдиною проблемою стала позиція урядів в Угорщині та Словаччині.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 23 червня поспішив заявили, що його країна і Словаччина нібито заблокували ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії. Але 24 червня його словацький колега Юрай Бланар заявив, що Словаччина підтримає нові санкції. Він назвав умову - якщо будуть "гарантії", що такі обмеження не зашкодять словацькій економіці.
Попри супротив окремих країн-членів ЄС, канцлер Німеччини Фридрих Мерц зазначив, що Європейський союз вже сьогодні, 26 червня, введе новий, вже 18-й за рахунком пакет санкцій проти Росії. Таким чином, реалізовується програма із примусу Кремля до мирних переговорів в Україні.
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