Латвия нацелена на новые санкции против России и Беларуси, - премьер-министр

Евросоюз может отложить введение новых экономических ограничений из-за вето отдельных стран-членов, но Латвия всецело привержена дальнейшим экономическим санкциям против Российской Федерации и Беларуси.
Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Латвия полностью привержена дальнейшим санкциям в отношении России и Беларуси. Очень важно не допустить Россию к финансовым ресурсам, которые предоставляют средства для войны, которая продолжается в Украине", - отметила премьер-министр Латвии.
По ее словам, до сих пор не видно никаких действий со стороны России, которые бы свидетельствовали о ее готовности положить конец конфликту, и именно поэтому она продолжает бомбить Украину.
"Мы призываем к прекращению огня, но если прекращение огня не будет достигнуто, им придется пойти дальше и ввести следующий пакет санкций против России", - добавила Силиня.
Страны ЕС предполагают, что новый пакет санкций будет утвержден "на этой неделе". Единственной проблемой стала позиция правительств в Венгрии и Словакии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 июня поспешил заявили, что его страна и Словакия якобы заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России. Но 24 июня его словацкий коллега Юрай Бланар заявил, что Словакия поддержит новые санкции. Он назвал условие - если будут "гарантии", что такие ограничения не навредят словацкой экономике.
Несмотря на сопротивление отдельных стран-членов ЕС, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европейский союз уже сегодня, 26 июня, введет новый, уже 18-й по счету пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине.
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