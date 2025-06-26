Латвия нацелена на новые санкции против России и Беларуси, - премьер-министр

"Латвия полностью привержена дальнейшим санкциям в отношении России и Беларуси. Очень важно не допустить Россию к финансовым ресурсам, которые предоставляют средства для войны, которая продолжается в Украине", - отметила премьер-министр Латвии.

По ее словам, до сих пор не видно никаких действий со стороны России, которые бы свидетельствовали о ее готовности положить конец конфликту, и именно поэтому она продолжает бомбить Украину.

"Мы призываем к прекращению огня, но если прекращение огня не будет достигнуто, им придется пойти дальше и ввести следующий пакет санкций против России", - добавила Силиня.