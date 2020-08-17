Латвия направила ноту протеста Беларуси

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

МИД Латвии требует провести расследование относительно задержания своих граждан во время протестов

Латвия направила ноту протеста Белоруси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. В МИД также выразили позицию о действиях белорусских силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

"Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Белоруси необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию", - говорится в сообщении.

В связи с этим Латвия требует от властей Белоруси провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, а позже сообщить о результатах расследования.

"Министерство решительно осуждает применение правоохранительными органами Белоруссии физической силы против мирных участников протестных акций и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Напомним, президента Беларуси Александра Лукашенко объявили в ЕС персоной "нон грата".

Кроме того, Совет Европы проведет в среду экстренное заседание в связи с ситуацией в Беларуси.