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Латвия направила ноту протеста Беларуси

Рига, Понедельник 17 августа 2020 20:41
Латвия направила ноту протеста Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

МИД Латвии требует провести расследование относительно задержания своих граждан во время протестов

Латвия направила ноту протеста Белоруси в связи с задержанием двух граждан своей страны во время протестных акций. В МИД также выразили позицию о действиях белорусских силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

"Согласно имеющейся в распоряжении МИД информации, с 10 по 13 августа правоохранительные органы Белоруси необоснованно задержали двух граждан Латвии, они подверглись физическому и психологическому насилию", - говорится в сообщении.

В связи с этим Латвия требует от властей Белоруси провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности, а позже сообщить о результатах расследования.

"Министерство решительно осуждает применение правоохранительными органами Белоруссии физической силы против мирных участников протестных акций и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Напомним, президента Беларуси Александра Лукашенко объявили в ЕС персоной "нон грата".

Кроме того, Совет Европы проведет в среду экстренное заседание в связи с ситуацией в Беларуси.

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