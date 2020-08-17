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Латвія направила ноту протесту Білорусі

Рига, Понеділок 17 серпня 2020 20:41
Латвія направила ноту протесту Білорусі
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

МЗС Латвії вимагає провести розслідування щодо затримання своїх громадян під час протестів

Латвія направила ноту протесту Білорусі у зв'язку із затриманням двох громадян своєї країни під час протестних акцій. У МЗС також висловили позицію про дії білоруських силових структур.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Латвії.

"Згідно з наявною в розпорядженні МЗС інформації, з 10 по 13 серпня правоохоронні органи Білорусі необгрунтовано затримали двох громадян Латвії, вони зазнали фізичного і психологічного насильства", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Латвія вимагає від влади Білорусі провести повне розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності, а пізніше повідомити про результати розслідування.

"Міністерство рішуче засуджує застосування правоохоронними органами Білорусі фізичної сили проти мирних учасників протестних акцій і вимагає негайного звільнення затриманих демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президента Білорусі Олександра Лукашенка оголосили в ЄС персоною "нон грата".

Крім того, Рада Європи проведе в середу екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Білорусі.

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