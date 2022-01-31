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Латвия намерена отправить военных инструкторов в Украину

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Понедельник 31 января 2022 18:49
Латвия намерена отправить военных инструкторов в Украину Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его страна намерена отправить в Украину латвийских военных инструкторов. По его словам, сегодня коалиция договорилась об отправке военных, которые будут работать вместе с военными инструкторами из Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Премьер Литвы добавил, что Кабинет министров примет решение об отправке инструкторов во вторник, 1 февраля.

Кариньш добавил, что Латвия в настоящее время помогает Украине вооруженными силами и системами оружия.

По словам латвийского депутата Юриса Пуце, эта программа помощи координируется Канадой. Политик добавил, что это не только важная мера в связи с ситуацией по безопасности в Украине, но и свидетельство успешного сотрудничества Латвии с Канадой в области военной обороны.

Напомним, ранее Минобороны Латвии сообщило, что в ответ на агрессию России отправит в Украину зенитные ракеты Stinger, индивидуальное обмундирование и сухие продукты питания.

Ранее РБК-Украина сообщало, почему Украине не передают ракетные комплексы Patriot.

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