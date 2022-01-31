Латвія має намір відправити військових інструкторів в Україну
Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що його країна має намір відправити в Україну латвійських військових інструкторів. За його словами, сьогодні коаліція домовилася про відправку військових, які працюватимуть разом з військовими інструкторами з Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Прем'єр Литви додав, що Кабінет Міністрів прийме рішення про відправку інструкторів у вівторок, 1 лютого.
Каріньш додав, що Латвія Зараз допомагає Україні збройними силами і системами зброї.
За словами латвійського депутата Юріса Пуце, ця програма допомоги координується Канадою. Політик додав, що це не тільки важливий захід у зв'язку з ситуацією з безпеки в Україні, а й свідчення успішної співпраці Латвії з Канадою в галузі військової оборони.
Нагадаємо, раніше Міноборони Латвії повідомило, що у відповідь на агресію Росії відправить в Україну зенітні ракети Stinger, Індивідуальне обмундирування і сухі харчі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, чому Україні не передають ракетні комплекси Patriot.