Латвія має намір відправити військових інструкторів в Україну

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що його країна має намір відправити в Україну латвійських військових інструкторів. За його словами, сьогодні коаліція домовилася про відправку військових, які працюватимуть разом з військовими інструкторами з Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.