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Латвія має намір відправити військових інструкторів в Україну

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Понеділок 31 січня 2022 18:49
Латвія має намір відправити військових інструкторів в Україну Фото: прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що його країна має намір відправити в Україну латвійських військових інструкторів. За його словами, сьогодні коаліція домовилася про відправку військових, які працюватимуть разом з військовими інструкторами з Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Прем'єр Литви додав, що Кабінет Міністрів прийме рішення про відправку інструкторів у вівторок, 1 лютого.

Каріньш додав, що Латвія Зараз допомагає Україні збройними силами і системами зброї.

За словами латвійського депутата Юріса Пуце, ця програма допомоги координується Канадою. Політик додав, що це не тільки важливий захід у зв'язку з ситуацією з безпеки в Україні, а й свідчення успішної співпраці Латвії з Канадою в галузі військової оборони.

Нагадаємо, раніше Міноборони Латвії повідомило, що у відповідь на агресію Росії відправить в Україну зенітні ракети Stinger, Індивідуальне обмундирування і сухі харчі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чому Україні не передають ракетні комплекси Patriot.

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