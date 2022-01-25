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Оружие, но не войска. В Минобороны Латвии рассказали о помощи Украине

Новина українською →
Рига, Вторник 25 января 2022 14:50
Оружие, но не войска. В Минобороны Латвии рассказали о помощи Украине Фото: глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс (artispabriks.lv)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна предоставит Украине вооружение на фоне роста угрозы вторжения со стороны РФ. При этом о войсках не идет речь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью изданию iRozhlas.

"Мы твердо убеждены, что помочь стране и ее народу обороняться - наш моральный долг. Украинцы никому не грозят, а вот их страна и их свободы под угрозой...и мы не хотим видеть, что Украина в случае нападения осталась беззащитной", - рассказал Пабрикс.

На вопрос журналиста, доставлено ли уже оружие на территорию Украины он ответил, что зенитно-ракетные системы "Стингер" и другое вооружение будут отправлены в ближайшие недели и, в свою очередь, призвал балтийские страны присоединиться к помощи.

"Хотел бы призвать других членов ЕС и НАТО поступить так же. Потому что, повторюсь, это наш моральный долг", - отметил Пабрикс.

Он отметил, что это будет уже не первая помощь от Латвии. По словам министра, страна предоставила Украине около 500 тысяч тонн гумпомощи, а также помогала создать в армии капелланскую службу.

Впрочем, на вопрос, собирается Латвия предоставить Украине только оружие, но и войска, министр ответил отрицанием и заявил, что на это есть несколько причин.

"Во-первых, официального запроса от украинцев нет. Во-вторых, мы являемся членами Североатлантического альянса и не пошли бы на такой шаг, не обсудив его с другими государствами. Это может иметь разные последствия. И в - третьих, мы не такая большая страна, которая что-то существенно изменила бы, отправив свои войска", - пояснил Пабрикс.

Напомним, недавно министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили выделение Украине партии оружия после получения разрешения от США.

Они отметили, что поставки вооружений начнутся в ближайшее время.

При этом в Чехии заявили, что готовы рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину, однако для этого украинские власти должны направить соответствующий запрос.

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