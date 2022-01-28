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Почему Украине не передают ракетные комплексы Patriot: ответ эксперта

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Киев, Пятница 28 января 2022 12:29
Почему Украине не передают ракетные комплексы Patriot: ответ эксперта Фото: эксперт объяснил, почему Украине не передают Patriot (patriot-missile science howstuffworks)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Военный эксперт, бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов объяснил, почему военная помощь Украине пока не предусматривает ракетные комплексы Patriot. Причина может быть в вероятности нового нападения.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Украине никаких глобальных ударных или оборонительных систем, ни артиллерии, ни танков - ничего такого они не передают.

"Дело в том, что насколько вероятна угроза на сегодняшний день, чтобы передавать нам такие тяжелые и существенные виды вооружения как Patriot. Думаю, что это тоже может быть показателем, что вероятность (открытого вторжения, - ред.) очень низкая", - отметил он.

Жданов говорит, что с каждым Javelin или каждым NLAW шансы на победу России тают. А без уверенности в победе нет смысла ввязываться в войну.

Глава "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут в комментарии изданию объяснил, что Patriot не воюет сам по себе, это система, которая состоит из батарей, радиолокационных станций, командных пунктов, центров оповещения, самолетов дальнего радиолокационного выявления, низковысотных обнаружителей и много чего еще.

"Это большой комплекс, как в Советском Союзе были С-300. Система объединяла несколько зенитно-ракетных комплексов. Это все объединялось для обороны важных административных или промышленных объектов. Мы не можем просто купить три машины и считать, что мы теперь защищены", - отметил он.

Более подробно в материале РБК-Украина "На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники".

Напомним, эксперты объяснили, почему Украине сейчас дают именно Javelin и NLAW.

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На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники