Латвия намерена отправить своих военных в Украину

Министерство обороны Латвии подготовило проект Сейма по отправке солдат Национальных вооруженных сил (НВС) на учебную операцию в Украине. Соответствующий документ должен быть рассмотрен правительством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Отмечено, что проект Сейма на согласование был направлен Министерству финансов, Министерству юстиции и Министерству иностранных дел.
Так, документ предусматривает участие латвийских военных в канадской операции Unifier на территории Украины.
Планируется, что солдат будет отправлено на срок, установленный в решении Канады о действии операции.
Отметим, по словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, их военные инструкторы продолжат находиться в Украине в рамках операции до 2025 года.
Представитель Минобороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что ранее, по запросу украинского правительства, была организована операция армии Канады для поддержки оборонительных сил Украины.
Однако в ведомстве пока не сообщают, сколько военных планируется отправить в Украину и в каком регионе будет расположена их база.
Напомним, ранее Минобороны Латвии сообщило, что в ответ на агрессию России отправит в Украину зенитные ракеты Stinger, индивидуальное обмундирование и сухие продукты питания.
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