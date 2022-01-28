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Латвия намерена отправить своих военных в Украину

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Рига, Пятница 28 января 2022 14:12
Латвия намерена отправить своих военных в Украину Фото: Латвия намерена отправить своих военных в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Латвии подготовило проект Сейма по отправке солдат Национальных вооруженных сил (НВС) на учебную операцию в Украине. Соответствующий документ должен быть рассмотрен правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечено, что проект Сейма на согласование был направлен Министерству финансов, Министерству юстиции и Министерству иностранных дел.

Так, документ предусматривает участие латвийских военных в канадской операции Unifier на территории Украины.

Планируется, что солдат будет отправлено на срок, установленный в решении Канады о действии операции.

Отметим, по словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, их военные инструкторы продолжат находиться в Украине в рамках операции до 2025 года.

Представитель Минобороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что ранее, по запросу украинского правительства, была организована операция армии Канады для поддержки оборонительных сил Украины.

Однако в ведомстве пока не сообщают, сколько военных планируется отправить в Украину и в каком регионе будет расположена их база.

Напомним, ранее Минобороны Латвии сообщило, что в ответ на агрессию России отправит в Украину зенитные ракеты Stinger, индивидуальное обмундирование и сухие продукты питания.

Ранее РБК-Украина писало, почему Украине не передают ракетные комплексы Patriot.

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