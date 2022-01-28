Латвія має намір відправити своїх військових в Україну

Міністерство оборони Латвії підготувало проект Сейму щодо відправлення солдатів Національних збройних сил (НВС) на навчальну операцію в Україні. Відповідний документ має бути розглянутий урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначено, що проект Сейму на погодження було направлено Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та Міністерству закордонних справ.

Так, документ передбачає участь латвійських військових у канадській операції Unifier на території України.

Планується, що солдатів буде відправлено на термін, встановлений у рішенні Канади про дію операції.

Зазначимо, за словами канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, їх військові інструктори продовжать перебувати в Україні в рамках операції до 2025 року.

Представник Міноборони Латвії Каспарс Галкінс підтвердив, що раніше, на запит українського уряду, було організовано операцію армії Канади для підтримки оборонних сил України.

Однак у відомстві поки що не повідомляють, скільки військових планується відправити в Україну та в якому регіоні буде розташована їхня база.