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Латвія має намір відправити своїх військових в Україну

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Рига, П'ятниця 28 січня 2022 14:12
Латвія має намір відправити своїх військових в Україну Фото: Латвія має намір відправити своїх військових в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Латвії підготувало проект Сейму щодо відправлення солдатів Національних збройних сил (НВС) на навчальну операцію в Україні. Відповідний документ має бути розглянутий урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначено, що проект Сейму на погодження було направлено Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та Міністерству закордонних справ.

Так, документ передбачає участь латвійських військових у канадській операції Unifier на території України.

Планується, що солдатів буде відправлено на термін, встановлений у рішенні Канади про дію операції.

Зазначимо, за словами канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, їх військові інструктори продовжать перебувати в Україні в рамках операції до 2025 року.

Представник Міноборони Латвії Каспарс Галкінс підтвердив, що раніше, на запит українського уряду, було організовано операцію армії Канади для підтримки оборонних сил України.

Однак у відомстві поки що не повідомляють, скільки військових планується відправити в Україну та в якому регіоні буде розташована їхня база.

Нагадаємо, раніше Міноборони Латвії повідомило, що у відповідь на агресію Росії відправить в Україну зенітні ракети Stinger, індивідуальне обмундирування та сухі продукти харчування.

Раніше РБК-Україна писало, чому Україні не передають ракетні комплекси Patriot.

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