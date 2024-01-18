Латвия в прошлом году вдвое увеличила импорт зерновых продуктов из РФ

За 11 месяцев прошлого года Латвия импортировала из России 333 225 тонн зерновых продуктов, что на 51,5% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Об этом заявила Служба государственных доходов Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Российские зерновые циркулируют по ЕС

В то же время стоимость импортируемых из России зерновых за 11 месяцев 2023 года достигла 73,529 млн евро, что на 11,4% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года импорт кукурузы увеличился на 68,4%, ржи - на 44,9%, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - на 19,6%, тогда как импорт тритикале снизился на 84,3%. Ячмень в учетном периоде 2022 года не импортировался.

В Службе пояснили, что товары, которые прошли процедуру импорта или выпущены для свободного обращения, приобретают статус товаров Европейского Союза и свободно циркулируют на территории ЕС.

Их можно потреблять в Латвии или перевозить в другое государство-член ЕС без прохождения таможенных процедур, включая транзит.

Транзит зерновой продукции

Данные также показывают, что за 11 месяцев прошлого года из России через Латвию транзитом было перевезено 1,975 млн тонн зерновых продуктов, что в 2,3 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года, когда через Латвию было перевезено 861 068 тонн зерновых.

В то же время значительно увеличился транзит ячменя и овса: если за 11 месяцев 2022 года было перевезено 49 тонн ячменя, то за 11 месяцев прошлого года - 100 983 тонны, а объем транзита овса увеличился в 16 раз.

Санкции против агропродукции РФ

В начале этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил, что планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.

Следует заметить, что предложение о санкциях против российской агропродукции было и раньше.

К примеру, посол Польши в Европейском союзе еще летом 2023 года предложил запретить импорт российской агропродукции в страны ЕС. Такую информацию публиковали польские СМИ.