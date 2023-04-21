UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Латвія має намір посилити підготовку українських військових

Фото: міністр оборони Латвії Інара Мурнієце (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Латвії має намір посилити підготовку українських військових.

Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні "Рамштайну", повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

"Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які проходять навчання в Латвії цього року, порівняно з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо навчити ще більшу кількість солдатів Збройних сил України на різних рівнях. Я впевнена, що до кінця року в Латвії буде навчено майже 3 тисячі солдатів Збройних сил України", - заявила вона.

При цьому міністр додала, що Латвія разом з іншими союзниками працює над новою ініціативою з навчання українських солдатів у Латвії.

"Нова ініціатива - це міжнародна співпраця з нашими дуже хорошими партнерами з навчання українських солдатів. Але багато що перебуває в процесі, деталі ще належить узгодити, тому ми оголосимо про це особливо", - заявила Мурнієце.

Нагадаємо, Латвія пообіцяла передати Україні усі свої ПЗРК Stinger.

Окрім того, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що у країнах Європейського союзу понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЛатвіяВійна Росії проти України