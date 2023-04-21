RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия намерена усилить подготовку украинских военных

Фото: министр обороны Латвии Инара Мурниеце (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии намерено усилить подготовку украинских военных.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании "Рамштайна", сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

"Нашей целью было удвоить количество украинских солдат, проходящих обучение в Латвии в этом году, по сравнению с 2022 годом. Сейчас мы видим, что сможем обучить еще большее количество солдат Вооруженных сил Украины на разных уровнях. Я уверена, что к концу года в Латвии будет обучено почти 3 тысячи солдат Вооруженных сил Украины", - заявила она.

При этом министр добавила, что Латвия вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по обучению украинских солдат в Латвии.

"Новая инициатива - это международное сотрудничество с нашими очень хорошими партнерами по обучению украинских солдат. Но многое находится в процессе, детали еще предстоит согласовать, поэтому мы объявим об этом особо", - заявила Мурниеце.

Напомним, Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в странах Европейского союза более 16 тысяч украинских военных прошли обучение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЛатвияВойна России против Украины