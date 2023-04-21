Латвия намерена усилить подготовку украинских военных

"Нашей целью было удвоить количество украинских солдат, проходящих обучение в Латвии в этом году, по сравнению с 2022 годом. Сейчас мы видим, что сможем обучить еще большее количество солдат Вооруженных сил Украины на разных уровнях. Я уверена, что к концу года в Латвии будет обучено почти 3 тысячи солдат Вооруженных сил Украины", - заявила она.

При этом министр добавила, что Латвия вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по обучению украинских солдат в Латвии.

"Новая инициатива - это международное сотрудничество с нашими очень хорошими партнерами по обучению украинских солдат. Но многое находится в процессе, детали еще предстоит согласовать, поэтому мы объявим об этом особо", - заявила Мурниеце.

Напомним, Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в странах Европейского союза более 16 тысяч украинских военных прошли обучение.

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