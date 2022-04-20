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Латвия хочет отказаться от российского газа со следующего года, - Минэкономики

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Рига, Среда 20 апреля 2022 15:55
Латвия хочет отказаться от российского газа со следующего года, - Минэкономики Фото: Латвия хочет отказаться от российского газа со следующего года (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что страна намерена отказаться от российского газа. Это может произойти уже с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он подчеркнул, речь идет об историческом решении, которое укрепит энергетическую безопасность Латвии.

По словам министра, поправки к закону, предусматривающие отказ от российского природного газа, представят парламенту.

"Первый шаг Латвии - договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ из терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал", - отметил Витенбергс.

Напомним, недавно Литва стала первой страной в Европейском союзе, которая полностью отказалась от российского газа.

Добавим, на что правительство Эстонии приняло решение о прекращении импорта российского газа в этом году.

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