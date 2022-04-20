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Латвія хоче відмовитися від російського газу з наступного року, - Мінекономіки

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Рига, Середа 20 квітня 2022 15:55
Латвія хоче відмовитися від російського газу з наступного року, - Мінекономіки Фото: Латвія хоче відмовитися від російського газу з наступного року (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що країна має намір відмовитися від російського газу. Це може статися вже з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він наголосив, йдеться про історичне рішення, яке зміцнить енергетичну безпеку Латвії.

За словами міністра, поправки до закону, які передбачають відмову від російського природного газу, представлять парламенту.

"Перший крок Латвії - домовитися з Фінляндією та Естонією про те, що Латвія зможе отримувати додатковий газ із терміналу в Палдіскі доти, доки не побудує власний газовий термінал", - зазначив Вітенбергс.

Нагадаємо, нещодавно Литва стала першою країною в Європейському союзі, яка повністю відмовилася від російського газу.

Додамо, на що уряд Естонії ухвалив рішення про припинення імпорту російського газу цьогоріч.

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