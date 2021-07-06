UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Латвия хочет лотереей ускорить вакцинацию от COVID. Главный приз - 100 000 евро

Автор: РБК-Украина

Правительство Латвии готовит лотерею, чтобы ускорить вакцинацию от COVID в стране. Главный приз определен в размере 100 00 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал ERR.

Сообщается, что лотерея запланирована на август. Предполагается, что на повысит интерес населения к вакцинации.

"Люди не идут вакцинироваться, потому что хотят подождать и не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях", - заявил глава отдела Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Латвии Юрий Перевощиков.

Ожидается, что розыгрыш будет проводиться с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем до 100 000 евро.

Кроме того, правительство Латвии думает над тем, чтобы сделать вакцинацию в некоторых сферах обязательной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии еженедельно будут проводить лотерею среди вакцинированных с фондом 2 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвиялотереиВакцинация