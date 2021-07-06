Латвия хочет лотереей ускорить вакцинацию от COVID. Главный приз - 100 000 евро

Сообщается, что лотерея запланирована на август. Предполагается, что на повысит интерес населения к вакцинации.

"Люди не идут вакцинироваться, потому что хотят подождать и не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях", - заявил глава отдела Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Латвии Юрий Перевощиков.

Ожидается, что розыгрыш будет проводиться с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем до 100 000 евро.

Кроме того, правительство Латвии думает над тем, чтобы сделать вакцинацию в некоторых сферах обязательной.