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Латвія хоче лотереєю прискорити вакцинацію від COVID. Головний приз - 100 000 євро

Автор: РБК-Україна

Уряд Латвії готує лотерею, щоб прискорити вакцинацію від COVID в країні. Головний приз визначено у розмірі 100 00 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ERR.

Повідомляється, що лотерея запланована на серпень. Передбачається, що на підвищить інтерес населення до вакцинації.

"Люди не йдуть вакцинуватися, тому що хочуть почекати і не довіряють інформації, що публікується в наукових дослідженнях", - заявив глава відділу Центру по боротьбі з інфекційними захворюваннями Латвії Юрій Перевощиков.

Очікується, що розіграш буде проводитися з призами від 100 до декількох тисяч євро і головним виграшем до 100 000 євро.

Крім того, уряд Латвії думає над тим, щоб зробити вакцинацію в деяких сферах обов'язковою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Словаччині щотижня проводитимуть лотерею серед вакцинованих з фондом 2 млн євро.

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ЛатвиялотереиВакцинація