Латвія готується придбати проткорабельні ракети NSM

Латвія планує підписати договір з США щодо закупівлі ракетних систем Naval Strike Missile.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Вже наступного року Міністерство оборони Латвії планує підписати договір про придбання ракетних систем берегової оборони. Як пояснив речник міністерства Каспар Галкін, переговори зі США почались вже у вересні.
Наразі ракетними системами Naval Strike Missile володіють:
Маса ракети становить 400 кг, а дальність досягає 185 кілометрів. Системи можуть бути розташовані на березі, на палубі корабля, або ж на автомобільному шасі.
Також Міноборони Латвії планує укласти договівр щодо купівлі шести комплексів HIMARS.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як США проводили випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM недалеко від острова Гуам у Тихому океані.
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