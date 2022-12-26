Латвія готується придбати проткорабельні ракети NSM

Вже наступного року Міністерство оборони Латвії планує підписати договір про придбання ракетних систем берегової оборони. Як пояснив речник міністерства Каспар Галкін, переговори зі США почались вже у вересні.

Наразі ракетними системами Naval Strike Missile володіють:

США;

Норвегія;

Німеччина;

Австралія;

Канада;

Британія:

Польща;

Іспанія;

Румунія.

Маса ракети становить 400 кг, а дальність досягає 185 кілометрів. Системи можуть бути розташовані на березі, на палубі корабля, або ж на автомобільному шасі.

Також Міноборони Латвії планує укласти договівр щодо купівлі шести комплексів HIMARS.

