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Латвия готовится приобрести проткорабельные ракеты NSM

Фото: Латвия готовится приобрести проткорабельные ракеты NSM (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Латвия планирует подписать договор с США по закупке ракетных систем Naval Strike Missile.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Уже в следующем году Министерство обороны Латвии планирует подписать договоры о приобретении ракетных систем береговой обороны. Как пояснил представитель министерства Каспар Галкин, переговоры с США начались уже в сентябре.

В настоящее время ракетными системами Naval Strike Missile владеют:

  • США;
  • Норвегия;
  • Германия;
  • Австралия;
  • Канада;
  • Великобритания:
  • Польша;
  • Испания;
  • Румыния.

Масса ракеты составляет 400 кг, а дальность достигает 185 км. Системы могут быть расположены на берегу, на палубе корабля или же на автомобильном шасси.

Также Минобороны Латвии планирует заключить договор о покупке шести комплексов HIMARS.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как США проводили испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM недалеко от острова Гуам в Тихом океане.

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