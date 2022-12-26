Латвия готовится приобрести проткорабельные ракеты NSM

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Уже в следующем году Министерство обороны Латвии планирует подписать договоры о приобретении ракетных систем береговой обороны. Как пояснил представитель министерства Каспар Галкин, переговоры с США начались уже в сентябре.

В настоящее время ракетными системами Naval Strike Missile владеют:

США;

Норвегия;

Германия;

Австралия;

Канада;

Великобритания:

Польша;

Испания;

Румыния.

Масса ракеты составляет 400 кг, а дальность достигает 185 км. Системы могут быть расположены на берегу, на палубе корабля или же на автомобильном шасси.

Также Минобороны Латвии планирует заключить договор о покупке шести комплексов HIMARS.