Латвия готовится приобрести проткорабельные ракеты NSM
Латвия планирует подписать договор с США по закупке ракетных систем Naval Strike Missile.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Уже в следующем году Министерство обороны Латвии планирует подписать договоры о приобретении ракетных систем береговой обороны. Как пояснил представитель министерства Каспар Галкин, переговоры с США начались уже в сентябре.
В настоящее время ракетными системами Naval Strike Missile владеют:
- США;
- Норвегия;
- Германия;
- Австралия;
- Канада;
- Великобритания:
- Польша;
- Испания;
- Румыния.
Масса ракеты составляет 400 кг, а дальность достигает 185 км. Системы могут быть расположены на берегу, на палубе корабля или же на автомобильном шасси.
Также Минобороны Латвии планирует заключить договор о покупке шести комплексов HIMARS.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как США проводили испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM недалеко от острова Гуам в Тихом океане.
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