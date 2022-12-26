ua ru
Пн, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия готовится приобрести проткорабельные ракеты NSM

Новина українською →
Понедельник 26 декабря 2022 16:21
Латвия готовится приобрести проткорабельные ракеты NSM Фото: Латвия готовится приобрести проткорабельные ракеты NSM (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Латвия планирует подписать договор с США по закупке ракетных систем Naval Strike Missile.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Уже в следующем году Министерство обороны Латвии планирует подписать договоры о приобретении ракетных систем береговой обороны. Как пояснил представитель министерства Каспар Галкин, переговоры с США начались уже в сентябре.

В настоящее время ракетными системами Naval Strike Missile владеют:

  • США;
  • Норвегия;
  • Германия;
  • Австралия;
  • Канада;
  • Великобритания:
  • Польша;
  • Испания;
  • Румыния.

Масса ракеты составляет 400 кг, а дальность достигает 185 км. Системы могут быть расположены на берегу, на палубе корабля или же на автомобильном шасси.

Также Минобороны Латвии планирует заключить договор о покупке шести комплексов HIMARS.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как США проводили испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM недалеко от острова Гуам в Тихом океане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Война в Украине
NEWS
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
Рост неизбежен? Чего ждать от курса доллара и влияет ли он на цены в Украине
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра