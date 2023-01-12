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Латвія допомагатиме Україні всім, чим зможе, до перемоги, - голова Сейму

Фото: Латвія допомагає і допомагатиме Україні до перемоги (flickr.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Латвія запевнила Україну у різнобічній допомозі аж до остаточної перемоги у боротьбі з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

На зустрічі президента Зеленського і голови Сейма Латвії Едвардса Смілтенса йшлося про політичну, гуманітарну та оборонну підтримку України, яка, за словами українського президента, "важлива для нашої держави".

У свою чергу, очільник латвійського парламенту зазначив, що Латвія допомагає Україні, чим може, і допомагатиме до остаточної перемоги у боротьбі за "незалежність і демократію, спільні цінності".

Президент України подякував Латвії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за теплий прийом українців, які були змушені залишити нашу країну через російське вторгнення.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що спікер парламенту Латвії Едвардс Смілтенс виступив у Верховній раді, при цьому українською мовою.

Раніше ми писали, що Міністерство закордонних справ Латвії передало уряду країни щорічну доповідь, в якій військова поразка Росії в Україні називається одним із ключових факторів зовнішньої політики країни.

Нагадаємо, що Латвія може передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Таке рішення може бути оголошене на наступному засіданні "Рамштайну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Латвія