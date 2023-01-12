Латвія допомагатиме Україні всім, чим зможе, до перемоги, - голова Сейму

На зустрічі президента Зеленського і голови Сейма Латвії Едвардса Смілтенса йшлося про політичну, гуманітарну та оборонну підтримку України, яка, за словами українського президента, "важлива для нашої держави".

У свою чергу, очільник латвійського парламенту зазначив, що Латвія допомагає Україні, чим може, і допомагатиме до остаточної перемоги у боротьбі за "незалежність і демократію, спільні цінності".

Президент України подякував Латвії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за теплий прийом українців, які були змушені залишити нашу країну через російське вторгнення.