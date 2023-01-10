Повний розгром Росії - у наших інтересах, - голова МЗС Латвії
Міністерство закордонних справ Латвії передало уряду країни щорічну доповідь, в якій військова поразка Росії в Україні називається одним із ключових факторів зовнішньої політики країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійське видання Delfi+.
Як зазначає видання, міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс окреслив пріоритети зовнішньої політики Латвії у 2023 році і визначив у вступі до доповіді, що військове вторгнення Росії в Україну, постійний шантаж світової спільноти та загрози застосування зброї масової поразки та іншими катастрофами техногенного характеру з боку РФ трактуються МЗС Латвії як один з факторів небезпеки.
"Росія не приховує, що розглядає цей конфлікт не лише як конфлікт з Україною, а й із Заходом загалом. У цих обставинах визначені раніше основні цілі зовнішньої політики Латвії - забезпечення незалежності держави, стійка безпека та добробут суспільства - набувають ще більшого значення", - уточнив міністр.
Видання посилається на опубліковане на порядку денному Сейму резюме доповіді, яку буде заслухано депутатами 26 січня. У ньому перелічено назви розділів доповіді, серед яких "Російська агресія в Україні", "Питання міжнародної безпеки і трансатлантичні відносини", "Захист міжнародного правопорядку, що ґрунтується на верховенстві права" та ін.
У розділі, присвяченому вторгненню РФ в Україну, наголошено, що агресія Росії, скоєні нею воєнні злочини, протизаконна анексія територій України, а також постійний шантаж міжнародної спільноти загрозами застосування зброї масового ураження суттєво вплинули на міжнародний порядок денний.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, за словами очільника МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса, санкції проти Росії не можна скасовувати навіть після звільнення всіх територій України. Спочатку РФ повинна визнати кордони та суверенітет України, а також виплатити компенсації.
Крім того, глава МЗС Латвії додав, що його країна підтримує на рівні ЄС рішення направити заморожені російські активи на відбудову України, а також ввести кримінальну відповідальність за обхід санкцій.
Нагадаємо, раніше прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що припинення вогню в Україні піде на користь Росії, а згодом агресор може посилити атаки.
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