ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повний розгром Росії - у наших інтересах, - голова МЗС Латвії

Новость на русском →
Латвія, Вівторок 10 січня 2023 22:44
Повний розгром Росії - у наших інтересах, - голова МЗС Латвії Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство закордонних справ Латвії передало уряду країни щорічну доповідь, в якій військова поразка Росії в Україні називається одним із ключових факторів зовнішньої політики країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійське видання Delfi+.

Як зазначає видання, міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс окреслив пріоритети зовнішньої політики Латвії у 2023 році і визначив у вступі до доповіді, що військове вторгнення Росії в Україну, постійний шантаж світової спільноти та загрози застосування зброї масової поразки та іншими катастрофами техногенного характеру з боку РФ трактуються МЗС Латвії як один з факторів небезпеки.

"Росія не приховує, що розглядає цей конфлікт не лише як конфлікт з Україною, а й із Заходом загалом. У цих обставинах визначені раніше основні цілі зовнішньої політики Латвії - забезпечення незалежності держави, стійка безпека та добробут суспільства - набувають ще більшого значення", - уточнив міністр.

Видання посилається на опубліковане на порядку денному Сейму резюме доповіді, яку буде заслухано депутатами 26 січня. У ньому перелічено назви розділів доповіді, серед яких "Російська агресія в Україні", "Питання міжнародної безпеки і трансатлантичні відносини", "Захист міжнародного правопорядку, що ґрунтується на верховенстві права" та ін.

У розділі, присвяченому вторгненню РФ в Україну, наголошено, що агресія Росії, скоєні нею воєнні злочини, протизаконна анексія територій України, а також постійний шантаж міжнародної спільноти загрозами застосування зброї масового ураження суттєво вплинули на міжнародний порядок денний.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що, за словами очільника МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса, санкції проти Росії не можна скасовувати навіть після звільнення всіх територій України. Спочатку РФ повинна визнати кордони та суверенітет України, а також виплатити компенсації.

Крім того, глава МЗС Латвії додав, що його країна підтримує на рівні ЄС рішення направити заморожені російські активи на відбудову України, а також ввести кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Нагадаємо, раніше прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що припинення вогню в Україні піде на користь Росії, а згодом агресор може посилити атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія
NEWS
Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні
Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році