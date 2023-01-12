Латвия будет помогать Украине всем, чем сможет, до победы, - глава Сейма

На встрече президента Зеленского и главы Сейма Латвии Эдвардса Смилтенса речь шла о политической, гуманитарной и оборонной поддержке Украины, которая, по словам украинского президента, "важна для нашего государства".

В свою очередь, глава латвийского парламента отметил, что Латвия помогает Украине, чем может, и будет помогать до окончательной победы в борьбе за "независимость и демократию, общие ценности".

Президент Украины поблагодарил Латвию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения.