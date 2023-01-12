Спікер парламенту Латвії виступив у Верховній раді (відео)
У четвер, 12 січня, у Верховній раді України виступив спікер Сейма Латвії Едвардс Смілтенс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
"Весь виступ (а це приблизно 20 хвилин) він зробив українською мовою", - йдеться у повідомленні.
Железняк привів декілька тез спікера Сейма Латвії, які пролунали під час виступу:
- Ми пропонуємо проводити трибунал над посадовцями РФ у Ризі;
- Поруч з прапорами країн Європи, буде майоріти прапор України;
- Україна понад усе.
Нардеп нагадав, що Сейм Латвії визнав РФ, як країну - терориста.
"З розрахунку на ВВП, Латвія є одним з лідерів у світі за наданням військової допомоги Україні", - додав Железняк.
Народний депутат України Олексій Гончаренко показав частину виступу Едвардса Смілтенса.
Нагадаємо, що Латвія може передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Таке рішення може бути оголошене на наступному засіданні "Рамштайну".
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